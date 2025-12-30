Trinta aparelhos de teleassistência activos em Câmara de Lobos

Uma parceria entre o Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, a ADENORMA (Associação de Desenvolvimento Comunitário da Costa Norte) e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, contam com um programa de teleassistência desde 2012, tendo sido instalados, até ao momento, 62 aparelhos, dos quais 30 permanecem activos.

"Ao longo dos anos, foram instalados em muitos domicílios aparelhos semelhantes ao telefone, com botões com dimensões adaptadas que, quando pressionados, acionam uma chamada de emergência para os Bombeiros ou outro número previamente definido da rede social de suporte", explica um nota enviada à imprensa.

Recentemente, o Centro Social e Paroquial de Santa Cecília adquiriu 20 novos aparelhos com o financiamento da Fundação J. B. Fernandes, para dar continuidade a este programa.

A sinalização decorre mediante diagnóstico social da equipa técnica, solicitação da família e/ou por parte de entidades do concelho, nomeadamente saúde, autarquias, segurança social, IPSS, entre outros.

"De um modo geral, o programa tem como objetivos diagnosticar situações de idosos que vivem isoladamente ou com fraco suporte familiar, reduzir o isolamento social, oferecer uma maior segurança através do telealarme, facilitando o contacto em caso de emergência com familiares e com os Bombeiros", termina.