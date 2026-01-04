Hoje há mega bolo-rei para todos em Câmara de Lobos

O tradicional mega bolo-rei regressa a Câmara de Lobos neste domingo naquela que será já a sua décima edição, numa iniciativa organizada pela Câmara Municipal.

A montagem terá lugar no Mercado Municipal de Câmara de Lobos, estando a apresentação oficial marcada para as 11h00. Após esse momento, o bolo será cortado e distribuído por todos os visitantes.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente na iniciativa, juntando-se ao executivo municipal presidido por Celso Bettencourt na distribuição do bolo, que será acompanhado da habitual ginja servida em copos de chocolate.

A confecção do bolo voltou a ficar a cargo da pastelaria/padaria Panidoce. O mega bolo-rei tem cerca de 180 metros de comprimento e 250 quilos, tendo a sua confecção sido iniciada no dia de ontem.

Esta acção integra o programa de festas de Natal e fim-de-ano promovido pela autarquia em parceria com o comércio local, tendo como objectivo assinalar o Dia de Reis e, simultaneamente, dinamizar a actividade económica na zona baixa da cidade.

Desde o ano 2013 que o megabolo-rei atrai numerosos visitantes à Praça da Autonomia. Este ano, devido à instabilidade meteorológica, o evento foi transferido para o Mercado Municipal.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 4 DE JANEIRO:

1248 - Morre, aos 38 anos, em Toledo, Castela, D. Sancho II, o rei português deposto pelo Papa.

1289 - D. Dinis outorga a mil povoadores o foral de Vila Real de Panoias.

1643 - Nasce o britânico Isaac Newton, físico e matemático.

1837 - É extinto o Colégio dos Nobres, fundado em 1761 pelo Marquês de Pombal, dando lugar à Escola Politécnica, estabelecimento de ensino superior, aberto às diferentes classes sociais.

1863 - Possidónio da Silva funda a Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Lisbonenses.

1870 - O Presidente da Argentina, Bartolomé Mitre, funda o jornal La Nacion, em Buenos Aires, Argentina.

1881 - É lançado o diário O Século, em Lisboa.

1904 - Josef Estaline, deportado na Sibéria, evade-se da prisão.

1929 - Morre, aos 21 anos, o poeta Guilherme de Faria, que integrou o Integralismo Lusitano.

1935 - É apresentado pelo deputado José Cabral, monárquico e antigo nacional sindicalista, o artigo de Fernando Pessoa publicado no Diário de Lisboa contra a proposta de extinção das sociedades secretas.

1948 - Independência da Birmânia.

1951 - Tropas norte-coreanas e da China comunista tomam Seul, na Coreia do Sul.

1960 - Morre, aos 46 anos, o escritor francês Albert Camus, autor de "O Estrangeiro" e "A Peste", Prémio Nobel da Literatura em 1957.

- É formalizada, em Estocolmo, a criação da EFTA - Associação Europeia de Comércio Livre, da qual Portugal é um dos estados fundadores.

1961 - Os Estados Unidos cortam relações diplomáticas com Cuba.

1964 - O Papa Paulo VI inicia a peregrinação de três dias à Terra Santa.

1965 - Morre, aos 76 anos, o poeta inglês, de origem norte-americana, Thomas Stearns Eliot, T. S. Eliot, Prémio Nobel da Literatura em 1948, autor de "Terra sem Vida".

1967 - Lançamento do primeiro álbum dos The Doors. O álbum tem o mesmo nome da banda norte-americana.

1970 - Bento, guarda-redes da equipa da equipa de futebol do Barreirense, marca um golo de baliza a baliza, no jogo Barreirense-Académica.

1973 - Assalto ao Museu de Montreal, Canadá. Desaparece um óleo de Rembrandt, então avaliado em mais de um milhão de dólares.

1978 - Said Hammani, de 37 anos, representante da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) no Reino Unido, é assassinado a tiro por um comando árabe.

1980 - O número dois da missão afegã na Organização das Nações Unidas (ONU), o embaixador Abdul Tabibi, demite-se em protesto pela presença de tropas soviéticas no seu país.

1981 - O cardeal Stefam Wyszinski, primaz da Polónia, anuncia o apoio da Igreja à central sindical Solidariedade.

1984 - Começa, em Albufeira, o julgamento de Al Awad, ou Mohamad Rashid, presumível assassino do dirigente da OLP Issam Sartawi.

1987 - O Governo afegão anuncia um cessar-fogo de seis meses e o regresso das tropas soviéticas às suas bases.

1989 - Aviões de combate da Marinha dos Estados Unidos abatem dois jatos líbios sobre o Mediterrâneo, em espaço aéreo internacional. É o quarto confronto militar, desde 1981, entre os dois países.

1990 - O antigo dirigente panamiano Manuel Antonio Noriega Morena, Manuel Noriega, é apresentado a um Tribunal distrital de Miami, nos Estados Unidos, acusado de ligações ao cartel de narcotráfico de Medellin, Colômbia.

1991 - A Coreia do Sul remove o arame farpado colocado na fronteira com a Coreia do Norte, nos anos de 1950.

1996 - O CERN - Laboratório Europeu de Física de Partículas anuncia ter desenvolvido nove átomos de anti-hidrogénio, uma estrutura organizada de antimatéria.

1999 - O Euro passa a ser a moeda de referência nos mercados financeiros e nas transações bancárias. A circulação iniciar-se-ia a 01 de janeiro de 2002.

2000 - A Itália é o primeiro país do G7 a estabelecer relações diplomáticas com a Coreia do Norte.

2002 - Toma posse o primeiro executivo eleito do município de Odivelas, criado em 1998, liderado pelo socialista Manuel Varges.

2003 - Morre, aos 78 anos, o maestro Shegundo Ramón Galarza, músico de origem basca há muito radicado em Portugal.

2004 - O robot norte-americano Spirit, o primeiro de dois módulos da NASA, transmite as primeiras imagens do local onde aterrou em Marte, cratera Gusev, 15 graus a sul do equador de Marte.

2005 - O Supremo Tribunal do Chile confirma a acusação e a ordem de prisão domiciliária do antigo ditador chileno Augusto Pinochet, pelos crimes da Operação Condor, que visava o assassínio dos opositores, nas décadas de 1970-1980.

2006 - O primeiro-ministro de Israel em exercício, Ariel Sharon, tem um acidente cerebral e entra em estado de coma.

2007 - O chefe do exército das Ilhas Fidji, Vorege Bainimarama, autor de um golpe de Estado no início de dezembro, anuncia a devolução do poder executivo ao Presidente eleito, Ratu Iloilo.

- O social-democrata Nikola Spiric é nomeado primeiro-ministro da Bósnia-Herzegovina, mais de três meses depois das eleições gerais de outubro.

- Toma posse o Congresso dos Estados Unidos, saído das eleições de 07 de novembro. A legisladora democrata Nancy Pelosi torna-se a primeira mulher na história dos Estados Unidos a presidir à Câmara dos Representantes.

2008 - A 30.ª edição do Rali todo-o-terreno Lisboa-Dacar é cancelada, pela primeira vez na sua história, devido a razões de segurança.

2010 - É oficialmente inaugurada a torre Burj Khalifa, no Dubai, o edifício mais alto do mundo, com 828 metros.

2011 - Egito/Primavera Árabe: Morre o egípcio Mohamed Bouazizi, de 26 anos, vendedor ambulante de fruta que se imolou pelo fogo na cidade de Sidi Bouzid, a 17 de dezembro.

2015 - Morre, com 86 anos, Duarte Castel-Branco, arquiteto que trabalhou em planos urbanísticos em Lisboa, Porto e Abrantes.

2018 - Morre, aos 76 anos, Raymond Thomas, Ray Thomas, músico e cantor inglês, um dos membros fundadores do grupo Moody Blues.

2019 - O ex-presidente do Instituto de Registos e Notariado António Figueiredo é condenado a quatro anos e seis meses de pena suspensa por corrupção e peculato de uso, é absolvido o antigo ministro Miguel Macedo, no processo Vistos Gold.

- O croata Ivo Karlovic torna-se o tenista mais velho a atingir a final de um torneio do circuito mundial de ténis em mais de 41 anos, após vencer nas meias-finais em Pune, na Índia.

2020 - Morre, aos 76 anos, Júlio de Lemos Pereira Castro Caldas, advogado, ministro da Defesa Nacional (1999-2001) e bastonário da Ordem dos Advogados (1993-1999).

2022 - França identifica uma nova variante do coronavírus que causa a covid-19, com mais de 40 mutações genéticas, uma das quais associada a um potencial aumento da transmissão do vírus.

- Os 'sites' na internet do Grupo Imprensa voltam ao ativo com o mesmo endereço, mas em formato provisório, dois dias depois de terem sido alvo de um ataque informático de um grupo de 'hackers'.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá posse aos novos ministros das Infraestruturas, João Galamba, e da Habitação, Marina Gonçalves, e a seis secretários de Estado, entre os quais o da pasta do Tesouro, Pedro Sousa Rodrigues. O ministro cessante das Infraestruturas Pedro Nuno Santos sai do secretariado nacional do PS.

- Morre, com 91 anos, Fay Weldon, romancista, dramaturga e argumentista britânica, autora do romance "Vida e amores de uma mulher demónio", que foi transformado num filme protagonizado por Meryl Streep e Roseanne Barr.

- Morre, aos 93 anos, Renée Gailhoustet, arquiteta francesa, pioneira da habitação social e vencedora do Prémio de Arquitetura 2022 da Royal Academy.

2024 - Morre, aos 84 anos, Rui Mingas, músico, político e diplomata angolano, coautor com Manuel Rui Monteiro de "Angola Avante", hino Nacional de Angola, foi ministro da Secretaria de Estado para a Educação Física e Desportos e antigo embaixador em Portugal.

- Morre, aos 73 anos, Antonino Proença Marques, conhecido como Antonino Solmer, ator, encenador e professor de teatro, dirigiu o Teatro da Trindade e a companhia Os Cómicos, foi ainda subdiretor do Teatro Nacional D. Maria II.

