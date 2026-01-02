Capotamento aparatoso em Câmara de Lobos sem feridos

Um aparatoso capotamento, ontem à noite, junto à entrada da via rápida no nó de Câmara de Lobos, não resultou em qualquer ferido, apenas danos materiais na viatura.

De acordo com o que foi possível aferir, o alerta foi dado pelas 23h10 desta quinta-feira, tendo os Bombeiros Voluntários de Câmara Lobos mobilizados quatro viaturas e 11 elementos para o local.

O condutor do veículo ligeiro conseguiu sair pelos próprios meios, não apresentando ferimentos de maior. Por essa razão, não foi necessário realizar o seu transporte até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.

A Polícia de Segurança Pública foi igualmente accionada para esta ocorrência.

O trânsito ficou congestionado.