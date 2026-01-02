 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Capotamento aparatoso em Câmara de Lobos sem feridos

None

Um aparatoso capotamento, ontem à noite,  junto à entrada da via rápida no nó de Câmara de Lobos, não resultou em qualquer ferido, apenas danos materiais na viatura.

De acordo com o que foi possível aferir, o alerta foi dado pelas 23h10 desta quinta-feira, tendo os Bombeiros Voluntários de Câmara Lobos mobilizados quatro viaturas e 11 elementos para o local. 

O condutor do veículo ligeiro conseguiu sair pelos próprios meios, não apresentando ferimentos de maior. Por essa razão, não foi necessário realizar o seu transporte até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico. 

A Polícia de Segurança Pública foi igualmente accionada para esta ocorrência. 

O trânsito ficou congestionado. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo