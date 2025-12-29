Câmara de Lobos tem cerca de 7 milhões de euros em caixa e paga a fornecedores em 20 dias

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos apresenta uma situação financeira sólida, com cerca de 7 milhões de euros disponíveis em caixa e um prazo médio de pagamento a fornecedores a rondar os 20 dias. Os dados foram avançados pelo presidente da autarquia durante a Assembleia Municipal.

A informação surgiu na sequência de uma intervenção do deputado do PS, Carlos Gonçalves, que questionou o executivo municipal sobre os prazos médios de pagamento. Em resposta, o edil sublinhou que os indicadores financeiros espelham uma gestão equilibrada, responsável e sustentável das contas do município.

Segundo explicou, a capacidade de cumprir compromissos em prazos curtos permite garantir o normal funcionamento da autarquia, assegurar credibilidade junto dos fornecedores e criar margem para enfrentar investimentos futuros com maior segurança financeira.

O presidente da Câmara adiantou ainda que a expectativa do executivo é que, até ao final do ano, a dívida municipal continue a diminuir, reforçando a robustez financeira do município e a sua capacidade de resposta aos desafios que se colocam.

Durante a sessão, foi também aprovado por unanimidade o mapa de pessoal, não tendo merecido objecções por parte da oposição.

No debate político, o edil fez questão de recordar que esta estabilidade financeira tem raízes no trabalho desenvolvido por anteriores executivos municipais. O ciclo iniciado com Pedro Coelho, Leonel Silva e Sónia Pereira deixou uma base financeira sólida, com cerca de 7 milhões de euros em caixa, permitindo ao actual executivo governar com previsibilidade e responsabilidade.

No que respeita às prioridades futuras, o presidente da Câmara foi claro ao apontar a habitação como uma das áreas centrais da actuação municipal, sublinhando a necessidade de responder às dificuldades sentidas por muitas famílias do concelho.