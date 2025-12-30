120 funcionários da Câmara do Funchal vão limpar a cidade no primeiro dia do ano

A Câmara Municipal do Funchal está a preparar mais uma operação de limpeza na sequência da Passagem de ano e vai empenhar 120 funcionários nesses trabalhos. Estas limpezas já tiveram início na segunda quinzena de Dezembro, nos miradouros do Funchal e arredores.

O Departamento de Ambiente da CMF terá, amanhã, 31 de Dezembro, uma equipa de 12 trabalhadores até às 20 horas a circular entre a população no centro do Funchal para ir recolhendo resíduos abandonados (copos, garrafas, guardanapos, etc.) e recolher as papeleiras mais cheias.

O número de contentores para a deposição de resíduos durante os festejos da passagem de ano está reforçado na zona centro do Funchal e miradouros com a colocação de um total de 292 contentores (103 embalões, 71 vidrões, 8 papelões e 110 de indiferenciado), sendo que 260 serão colocados na zona centro e 32 em 13 miradouros. "Este reforço de contentores tem o objectivo de minimizar a deposição indevida de resíduos pelo chão, como tem sido tão típico encontrar na manhã do dia 1 de Janeiro, após os festejos de passagem de ano", explica nota à imprensa.

Já no dia 1 de Janeiro os trabalhos de limpeza vão ter início às 7 horas, com várias equipas distribuídas por pontos principais do centro: Avenida Arriaga, Avenida do Infante, Avenida do Mar, Avenida Sá Carneiro e Zona Velha. Para esta operação de limpeza, estão convocados cerca de 120 trabalhadores, entre eles motoristas, cantoneiros de limpeza, encarregados e chefes de serviços e 20 viaturas tais como 5 auto-varredouras, 5 viaturas de caixa aberta, 6 mini-veículos e 4 viaturas de recolha de resíduos.

"A operação de limpeza iniciar-se com a retirada/varredura dos resíduos de toda a zona centro da Cidade do Funchal, a recolha dos resíduos depositados nas papeleiras e contentores e finalmente desinfeção de alguns pontos de insalubridade e maus odores", explica.

A prioridade será a limpeza do centro do Funchal, ficando as zonas limítrofes para serem limpas nos dias seguintes.

Horário de funcionamento dos sanitários públicos

Largo da Restauração + Jardim Municipal

31 de Dezembro: 08:00 às 00:00

1 Janeiro: 00:00 às 04:30

Parque Santa Catarina

31 de Dezembro: 08:00 às 00:00

1 Janeiro: 00:00 às 03:00

Junto à Loja do Munícipe + Almirante Reis + Praça de Tenerife

31 de Dezembro: 08:00 às 00:00

1 Janeiro: 00:00 às 04:00

A recolha de resíduos no dia 31 de Dezembro será realizada normalmente com excepção da habitual recolha das 20h às 3 horas, que será antecipada para o período das 13h às 20 horas. No dia 1 de Janeiro não haverá recolha de resíduos.