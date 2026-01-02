EMIR e bombeiros socorrem mulher prostrada no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram accionados há instantes para uma ocorrência numa habitação situada na Levada de São João, no Funchal, para prestar socorro a uma mulher com 58 anos.

Segundo foi possível aferir, na chegada das equipas ao local, a vítima encontrava-se bastante prostrada, na sequência de uma paragem cardiorespiratória.

As equipas médicas realizaram manobras de assistência na tentativa de reverter a situação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.

A PSP também esteve presente no local para tomar conta da ocorrência.