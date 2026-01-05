 DNOTICIAS.PT
Condutora sofre despiste na via rápida

Ontem à noite, pelas 21h30, uma condutora de 18 anos despistou-se na via rápida, mais concretamente na zona de Câmara de Lobos, acabando por ficar com ferimentos ligeiros. 

De imediato foram accionados dois veículos - uma ambulância e um veículo de desencarceramento - e seis elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. 

A condutora saiu do veículo ligeiro pelos próprios meios. Após primeiros socorros foi transportada para o hospital por precaução. 

A vítima, segundo foi possível aferir, tinha carta de condução a apenas dois meses. 

Os elementos da corporação tiveram de proceder, posteriormente, à limpeza da via que apresentava vidros partidos. 

