Despiste na Via Rápida provoca um ferido

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados esta manhã, pelas 11h30, para um despiste de automóvel na Via Rápida.

No local, foi assistida uma mulher de 27 anos, que apresentava ferimentos. Após receber os primeiros socorros, a vítima foi transportada de ambulância para os serviços de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.