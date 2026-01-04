Despiste com três viaturas provoca três feridos na Via Rápida

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados na última madrugada, pelas 00h35, para um despiste que envolveu três viaturas na via rápida, no sentido Funchal–Santa Cruz, ao quilómetro 25,6.

Para a ocorrência foram mobilizadas duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento, num total de 11 operacionais. À chegada ao local, as equipas de socorro confirmaram a existência de três vítimas, o que levou o Serviço Regional de Protecção Civil a solicitar o reforço de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

As vítimas foram assistidas pela corporação dos Bombeiros de Santa Cruz eram do sexo masculino, com 17 e 19 anos. A restante vítima, foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e era também do sexo masculino, de 30 anos. Todos os sinistrados foram transportados para os serviços de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No local estiveram também elementos da Polícia de Segurança Pública e da Via Litoral, que asseguraram a segurança da área e a reposição da circulação rodoviária. Os trabalhos das corporações e de limpeza da via terminaram cerca da 1h35.