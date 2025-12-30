Concurso para uma vaga como técnico superior na AIMA no Funchal

Está a decorrer, até ao próximo dia 2 de Janeiro de 2026, um procedimento concursal comum para uma vaga na categoria de técnico superior para a Agência de Integração, Migrações e Asilo (AIMA), no balcão localizado no Funchal. A oferta de emprego está disponível na Bolsa de Emprego Público.

O método de selecção a aplicar é a Avaliação Curricular, pelo que ao formulário de candidatura devem ser anexados todos os documentos relevantes relacionados com as Habilitações Académicas, Formação Profissional, e Experiência Profissional.

Esta vaga não tem requisitos de nacionalidade e quanto à habilitação literária, deverá ser uma Licenciatura enquadrada na área CNAEF 3 Ciências Sociais, Comércio e Direito (área geral).