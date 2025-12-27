Um ano de eleições, recordes e problemas crónicos
Confira os destaques da primeira página do DIÁRIO de hoje
Nesta edição destacamos os momentos que foram sendo notícia ao longo dos meses.
Desde três eleições ganhas pelo PSD e que viram o Chega vencer uma Câmara, até recordes económicos e um turismo pujante, mas sob pressão, passando por baixas médicas em massa, violência doméstica mediática e falhas na saúde e na mobilidade, analisamos as histórias que marcaram a Madeira. Seleccionamos as 12 primeiras páginas do DIÁRIO reflectem jornalismo autêntico, mesmo quando a verdade incomoda.
Conheça ainda o número e a palavra que também fizeram de 2025 um ano diferente.
Festas de estrondo para dar as boas-vindas a 2026
O DIÁRIO apresenta hoje um amplo Roteiro de propostas de ‘réveilon’ para entrar com o pé direito no Ano Novo. Antes, na terça-feira, dia 30, há já ‘aquecimento’ com jantares de gala e outros eventos festivos. Fique a saber que há ameaça de chuva e vento no dia 31.
Destaque ainda para: Jardim ajuda Gouveia e Melo a fazer campanha | Madeira garante abastecimento.
