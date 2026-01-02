Depressão ‘Francis’ leva areia e deixa calhaus na praia do Porto Santo

O mau tempo que se tem feito sentir nos últimos dias à conta da passagem da depressão ‘Francis’ também tem tido impacto no Porto Santo, tendo a forte agitação marítima levado grande parte da areia, deixando no seu lugar vários pedregulhos.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, a chuva deu algumas tréguas, mas o vento continua a persistir, juntamente com a forte ondulação, que tem deixado no que resta do areal ‘dourado’ inúmeras caravelas-portuguesas.