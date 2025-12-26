Avalanche na Grécia faz 4 mortos

Os corpos de quatro pessoas, arrastadas por uma avalanche no dia de Natal, foram hoje encontrados nas montanhas Vardousia, no centro da Grécia, noticiou a emissora pública grega ERT.

As equipas de resgate gregas procuravam três excursionistas que desapareceram no dia de Natal, todos homens com idades entre os 30 e os 35 anos, mas não tinham informações de que também estava com estes uma quarta pessoa, uma mulher com cerca de 35 anos, segundo a mesma fonte.

Os quatro corpos foram encontrados não muito longe do local onde, na tarde de hoje, as equipas de resgate tinham descoberto vestígios da sua presença, principalmente pegadas, na cordilheira conhecida pelos trilhos e montanhismo.

Foi então iniciada uma grande operação de busca na região montanhosa acidentada e isolada, utilizando 'drones' e cães especialmente treinados.

O presidente da comunidade de Athanasios Diakos, um ponto de partida popular para caminhadas e escaladas, explicou anteriormente que as operações de busca decorriam "em condições particularmente difíceis".

Konstantinos Mastrokostopoulos, citado pela agência de notícias grega ANA, apontou para "as baixas temperaturas e a visibilidade limitada na parte norte da Serra de Vardousia".

O pico mais alto da serra de Vardousia, o monte Korakas, atinge os 2.495 metros e é um dos mais altos da Grécia.