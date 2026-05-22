Raquel Coelho ironiza acórdão sobre Calado e fala em "cartaz eleitoral perfeito"

A líder do Partido Trabalhista Português (PTP), Raquel Coelho, reagiu hoje com ironia à decisão do Tribunal da Relação de Lisboa de confirmar os fortes indícios de corrupção que envolvem o ex-autarca do Funchal, Pedro Calado. Para a líder partidária, "num regime moldado pela impunidade, o acórdão funciona como o cartaz eleitoral perfeito".

"A Justiça continental teima em não perceber o sistema político madeirense", ironizou Raquel Coelho, lembrando que as investigações criminais na região parecem servir de tónico para o sucesso político.

Como prova, a líder do PTP apontou "o exemplo paradigmático de Miguel Albuquerque: após ser alvo de duas megaoperações por suspeitas de corrupção , acabou reeleito com uma votação reforçada". "Albuquerque provou que, quanto mais corrupção, mais o eleitorado vota. Com esta confirmação de indícios contra Calado, as hipóteses de o PSD esmagar a oposição nas próximas eleições subiram exponencialmente", atirou.

Raquel Coelho deixa aviso a Jorge Carvalho: "terá concorrência forte para as próximas eleições à Câmara do Funchal, correndo sérios riscos de ser substituído por Pedro Calado para disputar o acto eleitoral”.

O PTP lamentou o "voto cego e a anestesia social de uma população que, perante o favorecimento de grupos económicos à custa dos dinheiros públicos, prefere continuar a votar sempre nos mesmos".

E concluiu: "A corrupção na Madeira já não é um defeito do sistema; tornou-se o próprio sistema, validado e carimbado pelo voto popular".