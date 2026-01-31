Diocese do Funchal promove XVI Assembleia do Renovamento

A Equipa Diocesana do Renovamento Carismático Católico (RCC) da Diocese do Funchal promove a sua XVI Assembleia no dia 1 de Março, no Colégio de Santa Teresinha, tendo como tema central as palavras do evangelista João 'É o Senhor' (Jo, 21,7).

A exemplo do que acontece anualmente, a Assembleia Diocesana do RCC é um encontro que aglutina centenas de fiéis que comungam a corrente de graça que é o Renovamento Carismático Católico e demais cristãos, unidos pelo denominador comum da Fé. Por isso, o evento terá momentos de oração, louvor, ensinamentos, Adoração Eucarística e Eucaristia, sempre sob o impulso do Espírito Santo, o motor central desta Corrente de Graça que tem mudado o mundo há mais de 50 anos.

O sacerdote Paulo Sérgio da Silva será o pregador da Assembleia que promete derramar muitas bênçãos e graças junto daqueles que abrirem o coração ao Espírito Santo. É de referir que o pregador é o assistente diocesano do RCC na Região e pároco de Santa Cecília.

Os crachás de acesso poderão ser adquiridos junto da Equipa Diocesana, mais precisamente na Igreja do Colégio, após as assembleias do RCC das quartas-feiras, bem como na Livraria Paulinas e grupos de oração.