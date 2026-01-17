Diocese do Funchal promove jornadas de actualização e formação para os Leigos

A Diocese do Funchal prepara-se para uma semana de jornadas de atualização e formação, dirigidas a clero, leigos e consagrados.

As sessões destinadas aos padres decorrerão no Seminário Diocesano, durante o período da manhã, dos dias 20, 21, 22 e 23 de Janeiro. Por sua vez, a formação para leigos e consagrados terá lugar no Externato da Apresentação de Maria, uma vez que a igreja do Colégio se encontra em obras, nos dias 20, 21 e 22 de Janeiro, entre as 19 às 21 horas.

O tema central das jornadas será 'Paróquia: renovação e missão', com o objectivo de reflectir sobre a identidade, a vida e o dinamismo missionário das paróquias nos dias de hoje.

No primeiro dia, as conferências centrar-se-ão na identidade e missão paroquial, incluindo um painel dedicado à Paróquia e aos desafios da Evangelização. No segundo dia, o Padre Tiago Freitas, da Arquidiocese de Braga, abordará a realidade paroquial, seguido pelo Padre Rui Silva, do Patriarcado de Lisboa, que irá reflectir sobre a liturgia e a sua importância na vida da paróquia.

O terceiro e último dia contará com a conferência do Padre Marcos Pinto, secretário diocesano da Pastoral Social, sobre acção caritativa e social na paróquia, encerrando com uma videoconferência da Dora Isabel Rosa, directora de comunicação da Prelatura do Opus Dei, dedicada à comunicação e linguagem no contexto paroquial, reflectindo sobre desafios e oportunidades neste domínio.