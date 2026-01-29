Escola Superior de Saúde promove Cerimónia da Lamparina no Funchal

A Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira promove, no próximo dia 2 de fevereiro, a partir das 14h30, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, a Cerimónia da Lamparina 2025-2026, iniciativa que se realiza pelo segundo ano consecutivo.

A cerimónia inclui a bênção das fardas dos estudantes do 2.º ano da Licenciatura em Enfermagem, que se preparam para iniciar os estágios curriculares, assinalando simbolicamente "o compromisso com os valores e responsabilidades associados à futura profissão".

Segundo a instituição, o momento pretende reforçar a importância da farda enquanto símbolo da dignidade profissional e da confiança que a sociedade deposita nos futuros enfermeiros, procurando igualmente criar um "legado" a transmitir às gerações vindouras.

A sessão contará com intervenções do reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes, da directora do curso de Enfermagem, Gilberta Sousa, e de um estudante representante da turma.