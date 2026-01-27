Capela de Nossa Senhora da Vida poderá ser transladada
Face às notícias que dão conta de uma terceira derrocada em três semanas na zona da Capela de Nossa Senhora da Vida, na Fajã do Mar, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas enviou um comunicado às redacções, dando conta que se encontra em curso a análise da possibilidade de proceder à transladação para outra área da Fajã do Mar. "Este processo está a ser desenvolvido em articulação com a autarquia, com o objectivo de identificar terrenos adequados para a eventual reconstrução da capela", lê-se.
Victor Hugo , 27 Janeiro 2026 - 12:01
A tutela explica que a capela encontra-se implantada no topo de uma arriba, com altura superior a 20 metros, muito próxima da crista do talude, numa área enquadrada geologicamente em depósitos de movimentos de massa (depósitos de vertente).
"O talude subjacente à capela apresenta diferentes inclinações, sendo o seu desenvolvimento, normalmente sub-vertical com elevada erosão pela sua exposição aos agentes climatéricos, sendo a sua base, em condições de maior agitação marítima, atingida pela ação das ondas num processo dinâmico e progressivo", esclarece, acrescentando que a dinâmica da erosão "intermitente e descontínua do talude e da sua base tende a agravar, por vezes de forma brusca, a inclinação da base do talude, dando origem a desmoronamentos que estão na origem do sistemático recuo de linha de costa, o que terá potenciado os desmoronamentos ocorridos nas últimas semanas."
Explica, ainda, que a capela não tem acesso por automóvel. "
"A Capela de Nossa Senhora da Vida, implantada a poucos metros da crista de uma arriba com as características acima resumidas e sujeita a erosão acelerada, corre o risco de colapso por via de um processo de instabilização natural", verifica a tutela, dando conta que a instabilidade verificada, associada às dificuldades de acesso a equipamentos de construção civil e maquinaria ligeira e pesada, condiciona de "forma significativa a realização de intervenções em segurança no local."