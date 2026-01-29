Quatro pessoas atropeladas no Arco da Calheta
Quatro pessoas ficaram feridas, esta tarde, na sequência de um atropelamento ocorrido no Caminho das Paredes, no Arco da Calheta.
As vítimas, três do sexo masculino e uma do sexo feminino, foram assistidas no local e encaminhadas directamente para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Entre os feridos encontram-se um homem de 76 anos, dois homens de 55 anos e uma mulher de 51 anos, mas, até ao momento, desconhece-se a gravidade e extensão dos seus ferimentos.
Para o socorro foram mobilizadas duas ambulâncias e um carro de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários da Calheta.
No local também compareceram elementos da PSP, que tomaram conta da ocorrência.
