Madeira recebe Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo

A Comissão da Energia, do Ambiente e da Água da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo (AP-UpM) reúne-se na próxima segunda-feira, 26 de Janeiro, pelas 10 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

A presidência da Comissão, a cargo do Parlamento Português, está a cargo do Deputado Eduardo Teixeira (CH), que elegeu como tema para o seu mandato as preocupações relacionadas com as alterações climáticas na zona do Mediterrâneo.

A reunião temática, subordinada ao tema "Protecção da vida selvagem e combate à degradação dos ecossistemas terrestres e marinhos na região do Mediterrâneo", contará com a intervenção de académicos especialistas da rede MedEC (Mediterranean Experts on Climate and environmental Change (MedECC)), um especialista regional e com os parlamentares membros da Comissão.

A AP-UpM foi estabelecida em 2003 e é constituída por 42 Parlamentos nacionais, entre os quais a Assembleia da República, e o Parlamento Europeu, num total de 280 membros, igualmente distribuídos entre as margens Norte e Sul do Mediterrâneo.