IVBAM promove formação sobre vinhos naturais, biológicos e biodinâmicos

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) promoveu, nos dias 22 e 23 de Janeiro, uma formação dedicada aos “Vinhos Naturais, Biológicos e Biodinâmicos”, que decorreu nas suas instalações, na Rua 5 de Outubro, no Funchal.

A iniciativa realizou-se num contexto de crescente interesse por vinhos produzidos segundo práticas mais sustentáveis, assentes no respeito pelo terroir e numa menor intervenção enológica. Ou seja, estes estilos de vinho privilegiam práticas agrícolas sem recurso a químicos sintéticos e a colheita manual, distinguindo-se entre abordagens centradas na vinha, como os vinhos biológicos, métodos que seguem os ciclos lunares, no caso dos biodinâmicos, e processos que minimizam ou eliminam a utilização de sulfitos e leveduras industriais, nos vinhos naturais.

Segundo o IVBAM, esta tendência tem vindo a ganhar visibilidade nos mercados e a influenciar as preferências dos consumidores, tornando relevante o reforço do conhecimento técnico e da capacidade de avaliação destes estilos de vinho.

A formação teve como objectivos: a distinção dos conceitos de vinhos naturais, biológicos e biodinâmicos, com base em princípios, práticas e enquadramentos associados; a compreensão das implicações destas abordagens na produção, na estabilidade e no perfil sensorial dos vinhos e o desenvolvimento de competências básicas de prova, descrição e avaliação. A acção visou ainda a promoção de uma linguagem técnica harmonizada, com impacto na valorização dos vinhos tranquilos produzidos na Região Autónoma da Madeira.

A acção foi ministrada pelo enólogo engenheiro Mário Caldeira Andrade e destinou-se a produtores de vinho da Região Autónoma da Madeira e aos provadores do Painel de Certificação de Vinhos do IVBAM.

O formador é mestre em Ciência e Tecnologia do Vinho pela Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto e Licenciado em Engenharia Alimentar pela Escola Superior Agrária de Santarém, possuindo ainda formação contínua pela Faculté de Oenologie da Université Victor Segalen Bordeaux 2, em Bordéus. Iniciou a sua carreira como enólogo residente na Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz, tendo posteriormente prestado consultoria a diversas adegas em várias regiões vitivinícolas. Actualmente, exerce actividade como consultor de enologia nas regiões do Dão, Beira Interior, Tejo, Lisboa, Alentejo, Algarve e Angola.

Com esta iniciativa, o IVBAM pretendeu reforçar a sua missão de capacitação técnica do sector, de promoção de boas práticas e de valorização do conhecimento aplicado, contribuindo para a qualificação do produto e para a consistência da comunicação técnica do vinho da Madeira e dos vinhos tranquilos regionais.