Diocese e Justino's apresentam novo "Vinho de Missa" da Madeira

A empresa Justino's vai "apresentar oficialmente o seu novo "vinho de missa" Madeira, no próximo dia 23 de Janeiro, ao meio-dia, no Seminário Diocesano, integrado nas Jornadas de Atualização do Clero", num evento que "contará com a presença dos sacerdotes participantes na jornada, que terão a oportunidade de conhecer e degustar este vinho, especialmente produzido para a celebração da Eucaristia", informa uma nota divulgada este domingo.

De acordo com a nota, "o vinho recebe a chancela da Diocese do Funchal", sendo que "o evento é privado e apenas contará com o clero e os meios de comunicação social". E acrescenta: "Após a apresentação, o vinho de missa Madeira da Justino's será comercializado, passando a estar disponível para a celebração da Eucaristia. Esta iniciativa reforça o compromisso da Justino's com a tradição e a qualidade, respondendo às necessidades das comunidades religiosas e celebrando um produto emblemático da região."

E a verdade é que sendo uma novidade, "este vinho de missa Madeira vem responder a uma grande falta, uma vez que quase a maioria dos sacerdotes celebra geralmente com vinho de missa do Porto", esclarece. "Numa terra de vinho de grande qualidade, forte tradição e nome, era importante a concretização deste sonho. Agora, em diante, podemos celebrar as missas com vinho Madeira", auguram.

Assim, "no rótulo podemos ler 'VINHO DA MADEIRA. VINHO DE MISSA'" e "no contra rótulo, podemos ler um texto da autoria do Bispo do Funchal, com uma citação do versículo onde Jesus toma o cálice e dá-o a beber".

Acresce informar que este é "um vinho produzido com a casta Tinta Negra, em estilo meio seco, elaborado tendo em atenção as exigências e condições previstas pelo Código de Direito Canónico para o tipo de vinho usado para a celebração da Missa".