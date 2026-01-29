Homem agredido após alegada tentativa de assalto

Um homem com 31 anos foi assistido esta madrugada, pelas 3h45, na Rua da Saúde, no Funchal, onde teria sido agredido.

De acordo com o relato, a agressão deu-se após uma tentativa de assalto, resultando em escoriações e consequente chamada de assistência.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) mobilizaram uma equipa de ambulância que prestaram os primeiros socorros e transportaram a vítima para o Hospital.