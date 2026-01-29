Assessora do Chega impedida de participar na reunião de Câmara no Funchal
Vereadores do Chega concordaram com os motivos da exclusão de assessora que foi imposta por Miguel Castro
Episódio que marcou o início dos trabalhos da reunião pública desta quinta-feira vinca as divergências entre os vereadores do Chega e o líder regional do partido
A reunião de câmara do executivo municipal do Funchal ficou marcada por um incidente, algo insólito, na manhã desta quinta-feira, que resultou na exclusão da assessora do Chega da reunião pública. Um episódio que volta a vincar as divergências entre os vereadores do Chega e o líder regional do partido Miguel Castro.
Ainda antes do início dos trabalhos, a assessora do Chega compareceu na reunião pública da Câmara do Funchal sem que estivesse previamente inscrita, condição que é exigida a todos aos membros não eleitos, assim como aos munícipes que queiram debater situações concretas com o executivo municipal.
Ao ser confrontada pelo presidente Jorge Carvalho com o incumprimento do regulamento das reuniões públicas, a assessora terá respondido que estaria mandatada pelo Chega.
De modo a dirimir o inesperado conflito, o executivo terá colocado à votação a possibilidade de, doravante, os assessores poderem comparecer às reuniões públicas sem inscrição prévia. Mas os vereadores, entre os quais os do Chega, concordaram que as regras devem manter-se. A assessora foi então convidada a sair, ao que acedeu sob protesto.
O episódio volta a evidenciar as divergências entre a estrutura regional do Chega e os vereadores eleitos pelo mesmo partido à Câmara Municipal do Funchal.
Conforme o DIÁRIO avançou na última sexta-feira, a crise da relação entre Luis Filipe Santos, que encabeçou a lista candidata à Câmara do Funchal, elegendo pela primeira vez dois vereadores, e a direcção regional do partido, acentuou-se após a imposição da assessora próxima de Miguel Castro.
Na altura, o líder regional do Chega reagiu ao DIÁRIO, lançando uma farpa aos vereadores eleitos pelo mesmo partido, afirmado que há pessoas que “usaram o partido para serem eleitas, mas que desejavam uma carreira noutro”.
Em reacção, os dois vereadores eleitos pelo Chega na Câmara Municipal do Funchal anunciaram, no último sábado, que estão a avaliar a possibilidade de exercer o mandato como independentes, na sequência de divergências com o presidente regional do partido, Miguel Castro.
Em causa estão “métodos, formas de comunicação e procedimentos internos” que, na opinião de Luís Filipe Santos, não correspondem “aos princípios de responsabilidade, seriedade e respeito institucional que devem nortear o exercício de cargos públicos”.
Vereadores do Chega na CMF ponderam passar a independentes
Em causa estão divergências internas com Miguel Castro que afirmou, ao DIÁRIO, que há pessoas dentro do partido que “usaram o partido para serem eleitas, mas que desejavam uma carreira noutro”