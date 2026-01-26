IVBAM promove a Oficina Prática de Lãs

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) irá promover a apartir de amanhã, 27 de Janeiro, uma 'Oficina Prática de Lãs – Abrir, Cardar e Fiar', iniciativa que se insere na "estratégia de valorização do saber-fazer tradicional e de promoção do contacto direto com os processos artesanais associados à transformação da lã", salienta uma nota da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, que tutela o sector.

"Estas oficinas práticas surgem em sequência das tosquias realizadas em 2025 e destinam-se a participantes de todas as idades", salienta, num convite a experimentar. "À semelhança do que ocorreu em edições anteriores, em particular no ano passado, estas práticas foram adaptadas ao público infantil com destaque na lavagem e abertura da lã. O IVBAM pretende continuar a alargar o acesso a este conhecimento a diferentes públicos".

Vão ser actividades nos 4 meses, a começar amanhã e quarta-feira, 28 de Janeiro, mas também prolongando-se durante dois dias de cada semana de Fevereiro, Março e Abril. "A oficina será conduzida pela Engenheira Luz Ornelas e decorre às terças e quartas-feiras, em regime prático, proporcionando aos participantes a aquisição de conhecimentos técnicos e experiência direta nas várias etapas do trabalho com a lã, nomeadamente a abertura, a cardagem e a fiação", explica.

Assim, "a matéria-prima utilizada provém exclusivamente de ovelhas da Madeira, reforçando a ligação ao território e à autenticidade do processo", garante o promotor da iniciativa. "A fase final deste ciclo, após a fiação da lã, culminará numa nova formação/oficina prática dedicada à confeção do barrete de orelhas".

As sessões decorrem na Rua dos Ferreiros, n.º 152, no espaço 'Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira', um "local de reconhecido valor histórico que o IVBAM tem vindo a privilegiar para a realização deste tipo de iniciativas, reforçando progressivamente a sua proximidade com o público através de uma programação dinâmica e contínua de ações de promoção do Artesanato Regional", assegura.

Refira-se ainda que "o objetivo desta oficina é percorrer todo o ciclo de transformação da lã, desde a recolha da matéria-prima até ao produto final, transmitindo este conhecimento ao público de forma estruturada e acessível", com as sessões a decorrerem no período da tarde, entre as 14h00 e as 16h30, estando previstas, como referido, "várias datas ao longo dos meses de Janeiro (já amanhã e quarta-feira), Fevereiro, Março e Abril, de modo a facilitar a participação dos interessados".

Haverá portanto sessões a 3 e 4, 10 e 11, 24 e 25 de Fevereiro; 3 e 4, 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 e 31 de Março; 7 e 8, 14 e 15, 21 e 22, 28 e 29 de Abril.

Reforçando o convite: "Esta oficina destina-se a todos os que pretendam aprofundar conhecimentos na área dos têxteis artesanais, promover práticas sustentáveis e contribuir para a preservação de técnicas tradicionais, num ambiente de aprendizagem prática e orientada."

Se pretenderem mais informações ou efectuarem inscrições, os interessados deverão contactar a entidade promotora através do endereço electrónico [email protected].