Incêndio em habitação no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados no início desta madrugada para um incêndio numa habitação situada na Rua Dr. Gastão Deus Figueira, na freguesia de Santo Amaro.

À chegada ao local, verificou-se que o fogo teve origem no exaustor da cozinha, tendo atingido a placa elétrica e alguns armários.

As causas do incêndio são ainda desconhecidas. Segundo foi possível apurar, antes da chegada dos bombeiros, as chamas já tinham sido extintas por populares que recorreram a um cobertor.

Para a ocorrência foram mobilizadas três viaturas e um total de 11 operacionais. Não há registo de feridos.