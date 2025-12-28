Bombeiros forçam entrada em habitação para socorrer idosa

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, pelas 12h30 deste domingo, para a abertura de uma porta na Rua do Matadouro, no Funchal.

No interior da habitação estava uma idosa, na faixa etária dos 80 anos, a sentir-se mal.

Após conseguir aceder ao interior da casa, os elementos da corporação realizaram os primeiros socorros e transportaram a mulher até ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.