Bombeiros forçam entrada em habitação para socorrer idosa
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, pelas 12h30 deste domingo, para a abertura de uma porta na Rua do Matadouro, no Funchal.
No interior da habitação estava uma idosa, na faixa etária dos 80 anos, a sentir-se mal.
Após conseguir aceder ao interior da casa, os elementos da corporação realizaram os primeiros socorros e transportaram a mulher até ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
