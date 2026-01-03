Marginal da Calheta encerrada temporariamente

A Câmara Municipal da Calheta vai proceder ao encerramento temporário ao trânsito automóvel e pedonal da Marginal da Calheta, bem como na Promenade, no troço compreendido entre a entrada do estacionamento do Pingo Doce (inclusive) e a zona oeste, na sequência da queda de pedras e de movimentos de massas registados nos últimos dias, associados às condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Francis.

O encerramento tem efeitos imediatos e a sua reabertura está prevista para o próximo dia 18 de Janeiro, domingo. Neste momento, o local encontra-se devidamente sinalizado e demarcado.

Em declarações ao DIÁRIO, a presidente da autarquia, Doroteia Leça, explicou que esteve no local acompanhada por elementos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infra estruturas, tendo sido avaliada a situação no terreno. Após essa análise, foi decidido avançar com o encerramento temporário da via, por razões de segurança.

A autarca informa, ainda, que até à reabertura do troço, "o estacionamento será gratuito em toda a extensão da marginal."