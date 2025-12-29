Cellso Oto hoje no Marginal

Cellso Oto actua esta noite no Marginal. Com 31 anos de carreira, soma passagens por projectos como Discomundo, Bimotor e ProDj. Ganhou maior visibilidade em 1997, com a residência no mítico Maré Alta, e consolida o seu percurso em 2001, ao assumir o comando da cabine do Indústria Porto.

"A residência no Festival de Vilar de Mouros 2005 e, mais tarde, no GroundZero do Club Kapital, confirmam-no definitivamente como uma das grandes referências do DJing nacional. Com a afirmação surge o reconhecimento, traduzido numa nomeação para Melhor DJ Português", refere nota enviada.

Foi mentor e colaborador de vários projectos da electrónica underground, destacando-se o after-hours 'Onde é o After?', no Porto, hoje saudoso e marcante para toda uma geração.



De nome próprio Cellso Barbosa, o portuense expressa-se em diferentes linguagens: ora em tons mais abrangentes como TheMoonwalker, autor do maxi single “Headlines” (2015); ora em registos mais densos e purpura como Ø u t r ø, alter-ego de vanguarda no dubtechno e techno, territórios onde mergulha com segurança e identidade própria.

