Funchal com alterações temporárias ao trânsito no Fim de Ano

A Câmara Municipal do Funchal vai implementar, entre 30 de Dezembro de 2025 e 1 de Janeiro de 2026, um conjunto de alterações temporárias à circulação rodoviária, estacionamento e funcionamento dos transportes públicos, táxis e transportes turísticos, devido às comemorações do Fim-de-Ano e à realização do espectáculo pirotécnico.

As medidas abrangem várias freguesias do concelho, com especial incidência na Baixa do Funchal, zonas altas e principais eixos de acesso à cidade, tendo como objectivo garantir a segurança de pessoas e bens, assegurar a fluidez do trânsito e permitir o normal desenrolar das operações associadas ao evento.

Entre as principais decisões estão previstas interrupções e condicionamentos temporários à circulação, alteração de sentidos de trânsito em diversos arruamentos, proibição de estacionamento em zonas estratégicas e em períodos diferenciados, ajustes nos percursos dos transportes públicos e definição de locais alternativos para praças de táxis. Estão igualmente previstos encaminhamentos de trânsito e percursos alternativos, devidamente sinalizados.

A coordenação operacional ficará a cargo da Polícia de Segurança Pública, que procederá à reposição da normal circulação logo que estejam reunidas condições de segurança rodoviária e limpeza urbana.

A autarquia apela à colaboração dos condutores e recomenda o cumprimento da sinalização temporária instalada, bem como das orientações das autoridades.

Os detalhes completos podem ser consultados no Edital n.º 1107/2025 e na plataforma InfoMobilidade do Município.