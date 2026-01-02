Estrada de acesso à Fajã Nunes encerrada temporariamente no Porto Moniz

A estrada de acesso à Fajã Nunes, no concelho do Porto Moniz, encontra-se temporariamente encerrada, na sequência das condições meteorológicas adversas que têm afetado a região.

A informação foi avançada pelo presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara, através das redes sociais, dando conta de que, para além da Fajã Nunes, foram registadas várias pequenas ocorrências nas zonas altas do concelho ao longo do dia de hoje.

O autarca alerta para a necessidade de manter a população em estado de vigilância, sublinhando que a noite “promete ainda muita chuva e vento”, o que poderá agravar a situação em algumas áreas do município.

Segundo a mesma publicação, está já prevista a mobilização de equipas no terreno durante o dia de amanhã, com o objectivo de proceder à limpeza, desobstrução das estradas e resolução das ocorrências registadas no concelho do Porto Moniz.