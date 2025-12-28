Derrocada no Curral das Freiras interditou temporariamente estrada
Uma pedra de grandes dimensões caiu, na manhã deste domingo, 28 de Dezembro, no Curral das Freiras, deixando a estrada temporariamente interdita.
Elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estiveram no local para proceder à limpeza da estrada, tendo a estrada sido reaberta pelas 9 horas.
Da derrocada não resultaram feridos nem danos de maior.
