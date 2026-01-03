"Todos devemos respeitar o direito internacional", diz Starmer

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou hoje que todos os países devem "respeitar o direito internacional", na sequência do anúncio feito pelo presidente norte-americano, Donald Trump, da "captura" do seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro.

"Desejo falar com o presidente [Trump] [...] mas, para já, penso que devemos apurar os factos", declarou o chefe do executivo britânico numa breve intervenção transmitida pelos canais de televisão britânicos.

Starmer frisou que o Reino Unido não participou "nesta operação".

"Acredito firmemente que todos devemos respeitar o direito internacional", insistiu.

Trump anunciou hoje um "ataque em grande escala" na Venezuela para a captura de Maduro, que foi retirado à força do país.

O Governo de Caracas denunciou uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos, após explosões na capital durante a noite, e decretou o estado de exceção.

O paradeiro de Maduro é, para já, desconhecido.