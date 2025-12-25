Bolieiro diz que futuro colectivo tem nos jovens a sua garantia

O presidente do Governo dos Açores disse hoje, na mensagem de Natal, que o futuro coletivo "tem nos jovens a sua garantia" e os açorianos "querem uma região que continue a afirmar-se na Europa e no mundo".

"O nosso futuro coletivo tem nos jovens a sua garantia. Se há motivo para esperança, ele encontra-se nos jovens. São eles que carregam consigo a energia criadora que transforma o presente e projeta o futuro", referiu José Manuel Bolieiro numa mensagem divulgada hoje pelo executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

Para Bolieiro, "cada jovem açoriano que estuda, que trabalha, que sonha ou que regressa à sua terra, possui, consigo, a esperança de um amanhã mais justo e próspero".

"Os sucessos dos Açores são construídos em nome do futuro, isto é, em nome dos nossos jovens. Há tanto feito. Tanto para fazer! Estamos empenhados em continuar a apoiar a formação, a inovação e o empreendedorismo juvenil", disse.

E prosseguiu: "Queremos que todo o jovem sinta que viver nos Açores é também estar próximo das oportunidades do mundo. As novas tecnologias, as economias verde e azul abrem-nos portas inéditas, e é também nelas que os nossos jovens devem encontrar caminhos para crescer e contribuir".

Aos jovens que enfrentam dúvidas ou desafios, o chefe do executivo açoriano deixa uma mensagem de confiança: "O seu querer e o seu talento são essenciais. São poder".

Na sua opinião, o futuro dos Açores "será construído com as suas mãos" e requer "essa visão e compromisso".

"Exige que saibamos cuidar das pessoas, do que temos, dos nossos recursos naturais, a nossa identidade cultural, a nossa autonomia política, bem como saber projetar o que queremos ser", defendeu.

Também referiu que os açorianos "querem uma região que continue a afirmar-se na Europa e no mundo, pela sua sustentabilidade e por uma coesão social fortalecida".

"Uma economia que se modernize, com um progresso tecnológico que caminhe ao lado da preservação do nosso mar, do nosso solo e do nosso modo de ser açoriano", sublinhou.

Depois de afirmar que a visão do executivo de coligação que lidera tem como visão "servir o povo açoriano com sentido de futuro", deixou uma palavra de gratidão "a todos os que trabalham pelos Açores".

Na mensagem natalícia, José Manuel Bolieiro salientou que as guerras, as divisões e as injustiças "mostram-nos diariamente a urgência de preservar o bem mais precioso que a humanidade pode possuir: a paz".

"Aqui, nos Açores, convém lembrar o valor da convivência e do diálogo entre gerações, entre ilhas, entre diferentes modos de pensar. Nos Açores, como no mundo, o que deve prevalecer na convivência entre todos, povos e países, é o humanismo", defendeu.

A terminar, desejou que este Natal renove em cada açoriano "o compromisso de ser um construtor da paz na palavra, no gesto e nas escolhas" que se fazem todos os dias.

"Aos povos e territórios que vivem ódios e guerra desejamos o fim, rápido e duradouro, destas realidades, com vontades futuras renovadas e construtoras de uma paz justa, de entendimento das diferenças e do respeito pela dignidade de cada um", disse.