“Mesmo doente, o objectivo era ganhar”, diz Joana Soares

Joana Soares, atleta do Jardim da Serra, foi novamente vencedora da Volta à Cidade do Funchal, repetindo o êxito de 2024. Revelou que participou na prova apesar de não estar nas melhores condições físicas. “Tinha estado uma semana com uma infecção pulmonar. Fui aos poucos, com algum receio da prova. Desde o início procurei resguardar-me, porque não sabia como estava o meu corpo, especialmente a nível de respiração”, explicou.

Apesar das limitações, o objectivo manteve-se claro: “Mesmo assim, o objectivo era sempre ganhar, independentemente de quem estivesse à frente. No final, dei o meu melhor e consegui vencer.”

Sobre o percurso, Joana considerou que “é um pouco diferente, mas agradável. Sempre que posso, tento dar o meu máximo e senti-me bem.” Questionada sobre metas pessoais, acrescentou: “Tudo o que for possível para bater os recordes de antigos atletas é sempre bom.”