Trump diz que foram feitos "numerosos progressos" em reunião com Zelensky

O Presidente dos Estados Unidos disse hoje que foram feitos "numerosos progressos" para "acabar com a guerra" entre a Ucrânia e a Rússia na reunião com o homólogo ucraniano na sua residência de férias na Florida.

"Estamos cada vez mais perto, talvez até muito perto" de um acordo sobre o Donbass, acrescentou Donald Trump numa conferência de imprensa.

Um novo encontro nos Estados Unidos com o Presidente ucraniano, mas também com dirigentes europeus, está previsto para janeiro, declarou, por sua vez, Volodymyr Zelensky.

No encontro hoje com o homólogo norte-americano, Zelensky procurava a aprovação de Donald Trump para uma nova versão do plano de paz para a Ucrânia, apresentado por Washington há quase um mês.

O Presidente ucraniano apresentou esta semana a nova versão do documento, reformulada após duras negociações exigidas por Kiev, que considerou a primeira versão muito próxima das exigências russas.

O novo documento abandona duas exigências fundamentais do Kremlin: a retirada das tropas ucranianas da região de Donetsk, que faz parte de Donbass, e um compromisso juridicamente vinculativo da Ucrânia de não aderir à NATO.