Venezuelanos em festa em Miami

Daniel Ferreira, lusodescendente - com raizes familiares no concelho do Funchal -, residente em Miami, afirma que a comunidade venezuelana naquela cidade recebeu em clima de festa a notícia da alegada captura de Nicolás Maduro, considerando o momento carregado de esperança, mas também de cautela.

Estima-se que vivam em Miami mais de 190 mil venezuelanos exilados, muitos deles forçados a sair do país devido à crise política, social e económica. “A reacção foi imediata. Houve celebrações, emoção e muita esperança de que finalmente possa haver uma mudança real na Venezuela”, refere.

Daniel Ferreira acredita que, caso se confirme uma mudança política profunda, "mais de 60%" dos cerca de oito milhões de venezuelanos que vivem fora do país poderão regressar num prazo de poucos anos. Ainda assim, sublinha que a comunidade tem aprendido a lidar com expectativas frustradas ao longo do tempo. “Há alegria, mas também prudência. Já passámos por muitos momentos em que acreditámos que era desta e não foi”, afirma.

O emigrante admite que, no seu caso pessoal, o regresso não seria imediato, uma vez que tem a vida familiar e profissional estabelecida nos Estados Unidos. No entanto, considera que uma Venezuela livre, com segurança jurídica e direitos garantidos, poderá atrair de novo milhões de cidadãos que hoje vivem no exílio.

A comunidade venezuelana em Miami continua a acompanhar com atenção os desenvolvimentos, num momento que muitos descrevem como histórico, mas ainda envolto em incerteza.