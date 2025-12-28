Atletismo enche ruas do Funchal de festa

O atletismo regional vive este domingo um dia de festa, com centenas de atletas em acção, desde os mais jovens até aos participantes em cadeira de rodas. Nos Sub-10, Zé Pedro (JAC/S75) foi o vencedor, seguido de Vitória Oliveira (Individual). Nos Sub-12, triunfaram André Gomes (VAPOR) e Iara Nunes (CFA-M). No escalão Sub-14, John Coelho (Individual) e Diana Camacho (GDE) dominaram as respectivas categorias, enquanto nos Sub-16, Matias Brites (ADRAP) e Carlota Matos (GDE) se destacaram. Na prova de Cadeiras de Rodas, António M. Freitas (V 45) completou o percurso à frente de Sandra José F (V 40).

Entretanto, decorre a Marcha da Saúde, prova sem carácter competitivo ao longo de 2,35 km, com a participação de pelo menos meio milhar de pessoas.

A 66.ª Volta à Cidade do Funchal, prova principal de 5,85 km para Sub-18 a veteranos, arranca às 18h30 com um novo percurso, reforçando a tradição da São Silvestre madeirense.