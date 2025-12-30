Festas em Honra do Senhor Santo Amaro encurtadas devido às Presidenciais
As Festas em Honra do Senhor Santo Amaro 2026, promovidas pela Câmara Municipal de Santa Cruz, vão decorrer entre 14 e 17 de Janeiro, em vez do período inicialmente previsto até dia 18, devido à realização das eleições Presidenciais nesse dia. A decisão levou igualmente à reorganização da programação e à antecipação da actuação do grupo de cartaz nacional.
O evento, que integra a tradicional Feira Etnográfica na Praça Dr. João Abel de Freitas, manterá a sua dinâmica cultural e popular, mas verá o calendário ajustado. O grupo ÁTOA, inicialmente anunciado para o dia 18, passa agora a actuar na quinta-feira, 15 de Janeiro, às 22h00, na Praça Padre Patrocínio Alves.
O programa inclui diversos momentos religiosos e culturais. A procissão da Capela de Santo Amaro para a Igreja Matriz de Santa Cruz terá lugar a 14 de Janeiro, às 20h00, seguindo-se, às 22h30, o concerto de Márcio Amaro — “Celebrar”.
No dia 16 de Janeiro, a manhã será marcada pelo tradicional Varrer dos Armários, protagonizado pelas crianças das escolas do concelho. À noite, a animação prossegue com Spot the Difference (21h00), Leonardo Sousa (22h30) e DJ Celso.
No dia 17, o Varrer dos Armários regressa à Feira Etnográfica, com a participação do Grupo de Romarias Antigas do Rochão, seguindo-se os concertos de Krod (21h00) e Sharp Knives (22h30). A noite encerra com espectáculo pirotécnico à meia-noite, seguido de DJ SIL.
A autarquia sublinha que, apesar do encurtamento, o programa mantém a essência religiosa, cultural e popular de uma das tradições mais emblemáticas do concelho.