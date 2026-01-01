 DNOTICIAS.PT
Réveillon em festa de Las Vegas a Copacabana

Fotos EPA

Enquanto Portugal já celebrava as primeiras horas de 2026, várias cidades das Américas entraram no novo ano horas mais tarde, com grandes festas, música, fogo-de-artifício e multidões nas ruas.

Nos Estados Unidos, quando eram 8:00 em Lisboa, Las Vegas deu as boas-vindas a 2026 na icónica Las Vegas Strip, reunindo milhares de pessoas para um espectáculo de luzes, música e fogo-de-artifício. Também Nova Iorque celebrou a passagem de ano na Times Square, com cerca de um milhão de pessoas, e com a cerimónia simbólica da tomada de posse de Zohran Mamdani como novo presidente da câmara, que prestou juramento à meia-noite de 1 de Janeiro, na desactivada estação de metro de Old City Hall.

Mais a Sul, o Brasil voltou a destacar-se com o réveillon de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, que atraiu cerca de 2,5 milhões de pessoas na praia.

A festa contou com 13 palcos, 70 atracções musicais, o tradicional salto das sete ondas para a sorte, e um espectáculo de fogo-de-artifício de 12 minutos lançado a partir de 19 balsas — a maior duração já programada.

A festa foi recentemente certificada pelo Guinness World Records como o maior evento de Ano Novo do planeta, com base em imagens de drones do ano anterior, e decorreu sem incidentes graças à segurança reforçada, encantando tanto os presentes como milhões de espectadores on-line.

No México, a cidade costeira de Acapulco também entrou em 2026 em grande estilo, com festas de rua, música e exibições de fogo-de-artifício à beira-mar, reunindo milhares de turistas e locais para celebrar a virada do ano num dos destinos turísticos mais emblemáticos do país.

