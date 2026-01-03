Núcleo das Comunidades do JPP confiante que democracia ganhará

O Núcleo das Comunidades do Juntos pelo Povo (JPP), maior partido da oposição da Madeira, enviou hoje um voto e solidariedade à comunidade madeirense na Venezuela, declarando confiança que a democracia e a liberdade "voltarão a prevalecer".

Em comunicado, o JPP assegura que está a acompanhar com a máxima atenção as recentes notícias relativas à situação política na Venezuela, que "dão como certa de deposição de Nicolás Maduro da Presidência da República Bolivariana da Venezuela".

O Núcleo das Comunidades do JPP envia um voto de "solidariedade, confiança e coragem" a toda a comunidade madeirense residente naquele país, lembrando que tem formas de contacto permanente com as nossas comunidades na Venezuela, que permanece vigilante e a defender sempre "o primado da liberdade e da democracia", lê-se no documento.

Esta estrutura representativa das comunidades, através da sua coordenadora, Mariusky Spínola, destaca o seu "compromisso inabalável com os valores da democracia, da liberdade e da autodeterminação dos povos".

"Mantemo-nos atentos aos acontecimentos, solidários com todos os cidadãos que aspiram a um futuro estável, livre e democrático, e a aguardar o desfecho do processo por vias democráticas, de forma transparente e em respeito absoluto pela vontade popular", diz.

Adianta que, no atual contexto da situação na Venezuela, "a responsabilidade e a prudência devem prevalecer".

O núcleo aponta que vai continuar a observar a evolução da situação, "o desenrolar dos acontecimentos, confiantes de que a democracia e a liberdade voltarão a prevalecer na Venezuela".

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje um "ataque em grande escala" na Venezuela para a captura do chefe do Estado venezuelano, Nicolas Maduro, que foi retirado à força do país.

O Governo de Caracas denunciou uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos, após explosões na capital durante a noite, e decretou o estado de exceção.