JPP queria incluir apoios à saúde

O deputado do JPP na Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, Marco Ferreira, anunciou a abstenção do partido ao Orçamento Municipal, justificando a decisão com a não inclusão de várias propostas apresentadas pela bancada.

Segundo explicou, o JPP elaborou um relatório com um conjunto de medidas que gostaria de ver contempladas no documento orçamental, mas algumas dessas propostas não foram acolhidas pelo executivo. “Ao que pensamos saber, algumas das medidas não vão entrar, pelo que não vamos dar seguimento favorável”, afirmou, acrescentando que o partido foi informado de que as propostas não foram aceites pela presidência da Câmara.

Entre os pontos que motivam a discordância está a falta de investimento mais profundo no Mercado Municipal. O JPP defende uma intervenção estrutural, enquanto o Orçamento prevê apenas uma recuperação limitada. “Propusemos uma reparação de fundo no mercado. Vai ser feita uma recuperação curta e achamos que a Câmara podia ir mais além”, sublinhou.

Outra das medidas defendidas pelo JPP prende-se com a criação de um apoio municipal para cirurgias, no valor de 200 mil euros. Marco Ferreira explicou que o partido considera esta verba residual face ao montante global do Orçamento e entende que poderia ter sido integrada como forma de apoio directo à população. Apesar de não existir ainda uma estimativa concreta do número de pessoas abrangidas, o deputado salientou que a proposta visava dar resposta a necessidades reais no concelho.

Embora reconheça existirem outros pontos do Orçamento com os quais o JPP concorda, o partido opta pelo benefício da dúvida, por considerar que as medidas que propôs, em especial no apoio à saúde e na requalificação do Mercado Municipal, deveriam ter sido incluídas no documento final.