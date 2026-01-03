Mau tempo mantém vias e acessos condicionados em vários concelhos da Região

O Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) informou que, apesar de já terem sido desobstruídas várias vias e acessos na sequência da Depressão Francis, mantêm-se condicionamentos e interdições em diversos pontos da Região, devido à persistência das condições meteorológicas adversas.

Segundo a actualização divulgada, no concelho da Calheta continuam condicionados o Cais do Paúl do Mar, o Cais do Jardim do Mar, a Promenade da Vila, o Caminho do Lombo do Doutor e a Estrada Regional 223, entre o Paúl do Mar e a Fajã da Ovelha.

Em Câmara de Lobos, permanecem interditos os acessos à orla costeira, a Estrada da Boca dos Namorados, a Estrada da Corrida e a Promenade da Praia Formosa.

No Funchal, os condicionamentos afectam a Estrada do Chão da Lagoa, os complexos balneares, os acessos ao mar, a Promenade da Praia Formosa, a Doca do Cavacas e a Estrada Eira do Serrado – Pico do Areeiro.

Já no concelho da Ponta do Sol, continuam encerradas a Praia da Ponta do Sol, a Levada do Moinho, a Praia do Lugar de Baixo, o cais, a Vereda da Levada do Santo e a Estrada Regional 222 – Moledos.

No Porto Moniz, mantêm-se condicionados o acesso às Piscinas do Aquário, a Estrada da Fajã Nunes e a Estrada Regional 101, entre as Portas da Vila e as Achadas da Cruz.

No Porto Santo, permanece interdito o Cais Velho da Cidade, enquanto em Santana continuam condicionadas a Estrada da Fajã do Mar, a Estrada do Lombo Galego, a Estrada da Corujeira, o Caminho das Queimadas e a Estrada Regional 211, entre Santana e São Vicente.

Como já noticiado pelo DIÁRIO, os percursos pedestres permanecem encerrados durante todo o dia de hoje, sábado.

Percursos pedestres da Madeira permanecem encerrados O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informou, hoje, que os percursos pedestres classificados da Região permanecerão encerrados ao longo deste sábado, na sequência da persistência das condições meteorológicas adversas que continuam a afectar a Madeira.

O SRPC reforça o apelo à população para que respeite as interdições em vigor e siga as orientações das autoridades, de forma a garantir a segurança de pessoas e bens enquanto se mantiverem as condições meteorológicas adversas.