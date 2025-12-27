Eis o 5.º episódio da série 'Um Minuto, Uma Vida' realizada na Madeira

Neste novo episódio da série 'Um Minuto, Uma Vida', conheça Fernanda Daio Correia, artista plástica e artesã, natural de Angola.

Chegou à Madeira há 30 anos, numa aventura que descreve como "cair de paraquedas", mas mal pisou a ilha sentiu um reconhecimento profundo: "Parece que já vivi aqui noutras vidas".

Fernanda encontrou na Madeira um lar, uma comunidade acolhedora e um espaço onde a sua criatividade floresceu. Hoje, sente a ilha como sua, ainda mais porque já tem três netos madeirenses, símbolos vivos da união entre culturas. Sonha que um dia conheçam Angola e a riqueza da herança africana que também lhes pertence.

Este testemunho faz parte da campanha 'Imigrantes: Acolher | Proteger | Integrar | Promover', do Governo Regional da Madeira, através da através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, "uma iniciativa que reforça o compromisso com uma sociedade mais justa, inclusiva e livre de discriminação. Cada história é uma ponte entre mundos. Cada pessoa acrescenta cor, saber e humanidade à Madeira".

