Embaixada em Caracas pede aos portugueses para ficarem em casa após ataques dos EUA

As autoridades portuguesas apelaram hoje à comunidade portuguesa na Venezuela para se manter "tranquila e em casa", após ataques aéreos dos Estados Unidos.

Relatos de explosões e ataques em várias zonas da Venezuela Relatos de ataques e explosões em diferentes pontos da Venezuela começaram a circular nas últimas horas, alimentando um clima de forte tensão e incerteza, sobretudo em Caracas e em zonas com presença militar estratégica. A informação, difundida inicialmente através de mensagens privadas e redes sociais, aponta para ataques a infra-estruturas militares, edifícios oficiais e aeroportos.

"A embaixada de Portugal em Caracas e os consulados-gerais em Caracas e Valência apelam à comunidade portuguesa na Venezuela para se manter tranquila e em casa, atendendo ao estado de emergência declarado pelas autoridades venezuelanas", lê-se num comunicado à comunidade portuguesa residente na Venezuela.

Os consulados-gerais portugueses na capital venezuelana e em Valência disponibilizaram "canais destinados a situações urgentes", nomeadamente contactos telefónicos, correio ecletrónico ou através da plataforma de mensagens Whatsapp, "reforçando o compromisso do Estado português com a proteção e assistência" dos cidadãos nacionais.

Portugal "acompanha ao minuto" situação na Venezuela Portugal está "a acompanhar a situação na Venezuela ao minuto", disse à Lusa uma fonte do Governo, após várias explosões em Caracas, que denunciou uma "gravíssima agressão militar".

Presidente da República acompanha situação na Venezuela O Presidente da República está a acompanhar a situação na Venezuela, em articulação com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, após explosões em Caracas, que denunciou uma agressão dos Estados Unidos da América.