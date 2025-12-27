Mais de um milhão de casas sem eletricidade após ataques russos a Kiev

Mais de um milhão de casas ficaram sem eletricidade na sequência dos ataques russos à capital ucraniana Kiev, indicou hoje o operador privado DTEK.

"O primeiro ataque privou de eletricidade mais de 700.000 sábado [hoje] de manhã, e outros 400.000 ficaram desconectados da rede na região da capital", revelou o operador DTEK na rede social Telegram, garantindo que está a trabalhar para restabelecer o acesso à rede.

Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas hoje de madrugada, num ataque russo com mísseis e 'drones' contra a capital ucraniana, Kiev, na véspera de conversações entre a Ucrânia e os Estados Unidos, anunciaram as autoridades locais.

Explosões foram ouvidas durante várias horas, quando mísseis balísticos e 'drones' atingiram diferentes pontos da cidade.

O ataque começou nas primeiras horas da madrugada e prolongou-se pelo amanhecer.

O bombardeamento ocorre numa altura em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se prepara para um encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump, no domingo, no âmbito de contactos destinados a pôr fim à guerra, que dura há quase quatro anos.

Antes disso, já hoje Zelensky chegou a Halifax, no Canadá, para se encontrar com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney.

"Chegámos a Halifax", indicou aos jornalistas o porta-voz de Zelensky Serhiy Nykyforov, anunciando "uma reunião bilateral" com Mark Carney "seguida de uma conversação telefónica conjunta com os dirigentes europeus", acrescentou.

Mark Carney já condenou, hoje, os ataques russos durante a noite a Kiev, e insistiu em que qualquer acordo de paz na Ucrânia necessite de "uma Rússia pronta a cooperar".

"Nós temos os meios e a possibilidade de [obter] uma paz justa e duradoura, mas isso necessita de uma Rússia pronta a cooperar", declarou hoje numa breve troca de palavras com a imprensa, ladeado por Volodymyr Zelensky, em Halifax.