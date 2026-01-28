Governo lamenta duas mortes na sequência do mau tempo e diz que Proteção Civil dará informações "em breve"

O Governo lamentou hoje duas mortes sequência do mau tempo e salientou o papel da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), dizendo que este organismo "prestará as informações adequadas em breve".

Num comunicado emitido pelo gabinete do primeiro-ministro, refere-se que "o Governo tem estado a acompanhar em permanência o impacto da tempestade 'Kristin' em território nacional".

"A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem estado a coordenar o acompanhamento e reação operacional da administração pública ao impacto da tempestade e prestará as informações adequadas em breve. O Governo lamenta profundamente a perda de duas vidas e apresenta sentidas condolências às famílias", refere a nota.

Uma pessoa morreu hoje em Monte Real, em Leiria, devido à "queda de uma estrutura" causada pela passagem da depressão Kristin, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Esta é a segunda vítima mortal do mau tempo na madrugada de hoje, depois de uma pessoa ter morrido em Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, quando uma árvore caiu sobre o carro que conduzia.

O Governo salienta que a tempestade "Kristin" foi "um evento climático extremo, que causou danos significativos em partes do território, em diversos domínios, infraestruturas e equipamentos".

"As consequências foram minimizadas pelos avisos atempados da proteção civil e a postura responsável e prudente da população portuguesa, que é essencial manter até indicação em contrário da ANEPC", considera o executivo.

O Governo apela à população para que siga as orientações das autoridades, tais como "evitar circulação em zonas mais afetadas".

"Estão a ser desenvolvidos todos os esforços para reposição da normalidade nas zonas mais afetadas, designadamente em termos de fornecimento elétrico, vias de comunicação e de meios de transporte, que em algumas situações exigirão intervenções físicas", explica-se.

Por outro lado, o Governo indica que "as entidades do setor elétrico estão a trabalhar para prosseguir a reposição do fornecimento de eletricidade, cuja interrupção ainda afeta algumas centenas de milhares de pessoas, sobretudo na região centro litoral".

A ANEPC registou entre as 00:00 e as 08:00 de hoje cerca de 1.500 ocorrências, dando conta do "grande impacto" da depressão Kristin, sobretudo nos distritos de Leiria e Coimbra e na região Oeste (distritos de Leiria e Lisboa), com cortes de energia e de comunicações, cortes de estradas e quedas de árvores e de estruturas.

Até às 07:00 de hoje, 855 mil clientes da E-Redes estavam sem energia elétrica em Portugal continental, sendo Lisboa, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal os distritos mais afetados, disse à Lusa fonte da empresa.