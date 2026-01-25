Mau tempo volta à Madeira com a depressão Joseph

A próxima terça-feira, 27 de Janeiro, na Madeira ficará marcada por períodos de chuva, vento forte e agitação marítima significativa, informou este domingo, 25 de Janeiro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em nota emitida, o serviço nacional meteorológico aponta que em causa estão os efeitos da depressão Joseph, que agora está localizada no Atlântico Norte, integrada numa vasta região depressionária onde se prevê a formação de vários núcleos nos próximos dias. Às 3 horas UTC de amanhã, o centro da depressão deverá localizar-se no Atlântico Norte, a cerca de 53 graus de latitude norte e 40 graus de longitude oeste, com uma pressão atmosférica de aproximadamente 945 hectoPascal.

A depressão Joseph irá afectar o arquipélago da Madeira a partir de terça-feira. Está prevista chuva, mais intensa nas terras altas da ilha da Madeira, passando a regime de aguaceiros a partir da manhã.

O vento deverá soprar de oeste/sudoeste, moderado a forte, rodando para noroeste ao longo do dia, com rajadas que poderão atingir 75 km/h, podendo chegar aos 95 km/h nas zonas montanhosas.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondulação de noroeste com 4 a 5 metros, aumentando para 5 a 6 metros na costa norte da Madeira e na ilha do Porto Santo. A altura máxima das ondas poderá atingir os 12 metros a partir da tarde de domingo.

Face a estas condições, o IPMA emitiu avisos meteorológicos de nível amarelo e laranja, relacionados sobretudo com vento forte e agitação marítima, recomendando o acompanhamento regular das actualizações meteorológicas.