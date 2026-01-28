Operadores de drone em treino para cenários de busca e salvamento

O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM "promoveu no seu Centro de Formação e Treino uma pioneira formação especializada sobre o empenhamento dos Sistemas Aéreos Não Tripulados (SANT) no contexto de SAR - Busca e Salvamento", um "curso destinado à unidade SANT do SRPC e às Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS)" que foi iniciado em Dezembro de 2025 e que "culminou com exercícios de larga escala nos dias 21, 22 e 23 de Janeiro" últimos, informa uma nota de imprensa.

Explicando o contexto, "os cenários no terreno permitiram colocar em prática técnicas e metodologias de apoio às equipas de intervenção, assegurando 'live streaming' para os centros de decisão (Comando Regional de Operações de Socorro e Postos de Comando Operacional avançados, no terreno)", sendo que a "acção proporcionou ainda o treino da interoperabilidade, em contexto diurno e noturno, com equipas cinotécnicas e demais unidades dos diferentes Agentes de Proteção Civil que concorrem para o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS)".

Durante o curso, "os formandos, provenientes do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS), das Brigadas Helitransportadas e dos Corpos de Bombeiros da Calheta e dos Sapadores de Santa Cruz, adquiriram novas competências no acompanhamento e direção de buscas, levantamentos aéreos e modelação 3D do Teatro de Operações (TO)", realça.

Paralelamente, garante ao SRPC, "desenvolveram metodologias de gestão de frota, pilotos e observadores, bem como a avaliação e disposição das equipas SANT integrados na organização do TO".

De acordo com o balanço do ano passado, "foram empenhados 1.764 operacionais e 645 meios em 225 operações de busca e salvamento na Região Autónoma da Madeira", sendo que o SRPC, IP-RAM "reforçou recentemente as suas capacidades neste âmbito, com um investimento que ascende aos 30 mil euros em tecnologia de ponta", termina.