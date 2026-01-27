Grave acidente de mota perto do Lido
Aconteceu, há instantes, um grave acidente de viação na Rua Simplício dos Passos Gouveia, no Funchal, junto ao Enotel Lido.
O sinistro, que envolveu uma mota e um carro, deixou um homem, de 25 anos ferido.
Até ao momento, desconhece-se a gravidade dos ferimentos da vítima, mas no local já encontram operacionais e viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal, bem como da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo