Grave acidente de mota perto do Lido

Aconteceu, há instantes, um grave acidente de viação na Rua Simplício dos Passos Gouveia, no Funchal, junto ao Enotel Lido.

O sinistro, que envolveu uma mota e um carro, deixou um homem, de 25 anos ferido.

Até ao momento, desconhece-se a gravidade dos ferimentos da vítima, mas no local já encontram operacionais e viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal, bem como da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).