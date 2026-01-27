 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Grave acidente de mota perto do Lido

Foto DR
Foto DR

Aconteceu, há instantes, um grave acidente de viação na Rua Simplício dos Passos Gouveia, no Funchal, junto ao Enotel Lido.

O sinistro, que envolveu uma mota e um carro, deixou um homem, de 25 anos ferido.

Até ao momento, desconhece-se a gravidade dos ferimentos da vítima, mas no local já encontram operacionais e viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal, bem como da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

